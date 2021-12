O Southampton anunciou esta segunda-feira a contratação do experiente guarda-redes Willy Caballero, de 40 anos, com um contrato de curto prazo, até 5 de janeiro de 2022, para colmatar a indisponibilidade dos guarda-redes que começaram a temporada, Alex McCarthy e Fraser Forster.

O antigo guarda-redes do Manchester City e do Chelsea realizou exames médicos esta segunda-feira e já treinou com os novos companheiros, que preparam a deslocação ao estádio do Arsenal.

Caballero, que chegou a ser internacional pela Argentina (cinco jogos), deixou o Chelsea no verão passado, depois de quatro temporadas em Stamford Bridge. Antes disso, tinha representado o Manchester City, entre 2014 e 2017.