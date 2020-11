O Southampton é líder da Premier League. A equipa do sul de Inglaterra venceu o Newcastle por 2-0 e igualou o Liverpool no topo da classificação com vantagem na diferença de golos, mas menos um jogo disputado.

A equipa de Ralph Hasenhuettl, que tem sido a sensação em Inglaterra, chegou à vantagem por Che Adams aos 7m e confirmou o triunfo aos 82m, por Stuart Armstrong, chegando assim aos 16 pontos.

No outro jogo desta sexta-feira, Brighton e Burnley não saíram do nulo.