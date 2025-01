O jogo da Taça de Inglaterra com o Manchester United pode ter sido o último de Gabriel Jesus em 2024/25.

O avançado brasileiro do Arsenal deixou o jogo de maca aos 40 minutos e as informações preliminares apontam para uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Na antevisão ao dérbi londrino com o Tottenham, Mikel Arteta, técnico dos Gunners, não quis alongar-se sobre o assunto, mas garantiu que ainda nesta terça-feira haverá novas informações. «Não quero confirmar nada até termos o relatório final nesta tarde. Mas ficámos muito preocupados após o jogo e continuamos preocupados.»

«Vamos ter toda a informação à tarde», repetiu após a insistência dos jornalistas.