A eliminação do Manchester City diante do Newcastle é o principal destaque dos jogos da terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa, a única competição que Pep Guardiola não conseguiu vencer na época passada. O Fulham de Marco Silva segue em frente, tal como o Arsenal de Fábio Vieira e até mesmo o Chelsea voltou a sorrir com o primeiro triunfo nos últimos quatro jogos.

Começamos por St. James Park onde Pep Guardiola apresentou uma equipa de recurso, sem Bernardo Silva e com Ruben Dias e Matheus Nunes no banco. Os magpies adiantaram-se no marcador no início da segunda parte, aos 53 minutos, com um golo do sueco Alexander Isak. Guardiola ainda lançou Matheus Nunes, Phil Foden e o reforço Jeremy Doku, mas a equipa da casa segurou a curta vantagem com unhas e dentes.

Marco Silva fez menos poupanças no Fulham, mantendo João Palhinha no meio-campo e Carlos Vinicius no ataque e foi o antigo avançado do Benfica que abriu o marcador diante do Norwich, logo aos 12 minutos. Uma vantagem que a equipa londrina dobrou já na segunda parte, com um golo de Iwobi (72m), antes dos visitantes reduzirem por Sainz (75m).

Entretanto, o Arsenal foi a Brentford vencer com um golo solitário de Reiss Nélson, marcado logo aos 8 minutos, numa partida e que Fábio Vieira não foi convocado. Cédric Soares começou o jogo no banco, mas ainda foi chamado à contenda, rendendo Eddie Nketiah aos 87 minutos.

Beto também começou sentado no banco do Everton, mas também foi chamado ao jogo, no Villa Park, numa altura em que a equipa de Liverpool já vencia por 2-0. O Aston Villa ainda reduziu a diferença, mas é a equipa de Elland Road que segue em frente.

Uma referência ainda o Chelsea que, com apenas uma vitória na Premier League, conseguiu ultrapassar o sensacional Brighton, com uma vitória em Stamford Bridge, com um golo solitário de Nicolas Jackson.

Os resultados dos jogos desta quarta-feira

Aston Villa-Everton, 1-2

Blackburn Rovers-Cardiff, 5-2

Bournemouth-Stoke City, 2-0

Brentford-Arsenal, 0-1

Chelsea-Brighton, 1-0

Fulham-Norwich, 2-1

Lincoln City-West Ham, 0-1

Liverpool-Leicester, 3-1

Newcastle-Manchester City, 1-0