O Manchester City foi esta terça-feira a St. James Park ganhar vantagem sobre o Newcastle (2-0), em jogo da primeira mão da primeira meia-final da Taça da Liga inglesa, vencendo em casa do detentor do troféu, num jogo que começou morno, mas que acabou por animar na segunda parte. O reforço Semenyo até marcou dois golos, mas o segundo acabou por ser anulado depois de uma longa análise do VAR.

Confira o FILME DO JOGO

Um jogo que arrancou com uma grande oportunidade de Yoane Wissa, numa transição rápida do Newcastle, mas o avançado congolês, destacado na área, atirou por cima. Estava lançado o mote para este jogo que, por ser a duas mãos, nunca chegou a ter uma intensidade muito forte. O Manchester City, mesmo com muitas baixas na defesa, procurou, desde cedo, assumir o controlo do jogo, com um ataque de respeito, com os possantes Doku e o reforço Semenyo sobre as alas e o goleador Erling Haaland ao centro.

A equipa de Pep Guardiola, com Bernardo Silva como capitão e Matheus Nunes, mais uma vez, como lateral direito, procurava chegar à frente, com um futebol rendilhado, com passes curtos, enquanto os magpies, pelo contrário, apostavam tudo num futebol direito, quase sempre a apostar nas correrias de Wissa.

Á verdade é que os primeiros 45 minutos passaram num ápice com poucas oportunidades de golo. O City teve mais posse de bola, Doku ainda arrancou alguns cruzamentos perigosos da esquerda, mas Erling Haaland mal tocou na bola neste primeiro tempo. Do lado contrário, Wissa protagonizou mais duas arrancadas, nas costas da defesa dos citizens, mas voltou a demonstrar falta de pontaria ou foi mesmo apanhado em fora de jogo.

Segunda parte bem mais animada

A segunda parte foi bem mais animada, até porque começou com uma oportunidade incrível para o Newcastle, com Gordon a cruzar da esquerda, Wissa a cabecear, Trafford defende para a trave e, na sequência do mesmo lance, Bruno Guimarães atirou com estrondo ao poste. Não marcou a equipa da casa, marcaram os visitantes, lá está, com mais um cruzamento de Doku da esquerda, com Bernardo Silva a desviar junto ao primeiro poste antes do reforço Semenyo finalizar no segundo. Foi o segundo golo em dois jogos do reforço contratado ao Bournemouth na reabertura de mercado em janeiro.

Logo a seguir, Bernardo Silva esteve muito perto de fazer um autogolo, ao colocar mal o pé na bola, numa tentativa de mudança de flanco. Guardiola promoveu depois três alterações de uma assentada e o City voltou a festejar um golo, outra vez com a assinatura de Semenyo, mas, desta vez, não valeu. Depois de uma demorada análise do VAR, o árbitro considera que Erling Haaland, ligeiramente adiantado, apesar de não tocar na bola, acabou por impedir o central Thiaw de chegar à bola.

Eddie Howe ainda lançou Woltemade, Tonali e Elanga para o ataque final, os magpies tiveram duas boas oportunidades para chegar ao intervalo, mas acabou por ser o Manchester City que voltou a marcar, já no último minuto de compensação, numa boa combinação entre Cherki e Ati-Touri, com o francês a atirar para o 2-0.

O Manchester City fica, assim, em situação privilegiada para regressar à final, mas há ainda uma segunda mão por disputar, no Estádio Etihad, a 4 de fevereiro. Esta quarta-feira joga-se a primeira mão da outra meia-final, com o Chelsea a receber o Arsenal em Stamford Bridge.