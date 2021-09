O West Ham eliminou o Manchester United da Taça da Liga inglesa na passa quarta-feira e, agora, vai defrontar o vizinho Manchester City, detentor do título, na mesma competição, segundo ditou o sorteio dos oitavos de final.

O mesmo sorteio colocou o Leeds no caminho do Arsenal e Brighton no caminho do Tottenham de Nuno Espírito Santo. O Liverpool, por seu lado, vai visitar o terreno do Preston do Championship, enquanto o Chelsea vai receber o Southampton.

Uma referência ainda para o Sunderland, o úncio sobrevivente da League One, que vai visitar o QPR do Championship.

Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 25 de ourbro.

O programa dos oitavos de final:

Chelsea-Southampton

Arsenal-Leeds

Stoke City-Brentford

West Ham-Manchester City

Leicester-Brighton

Burnley-Tottenham

QPR-Sunderland

Preston-Liverpool