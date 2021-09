Um passeio a meio da semana.

Foi pouco mais do que isso o confronto entre o Manchester City e o Wycombe, equipa do terceiro escalão do futebol inglês, em jogo da Taça da Liga inglesa.

É verdade que o adversário ainda assustou no Ethiad Stadium, ao inaugurar o marcador aos 22m por Hanlan, mas rapidamente a equipa de Guardiola deu a volta e partiu para uma goleada por 6-1.

Com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no banco, o treinador do City apostou numa defesa composta apenas por ‘meninos’, mas viu os crescidos resolver-lhes os problemas, com Phoden e Mahrez em destaque, ao terem participação direta em três golos cada um.

O jovem inglês começou por assistir Kevin de Bruyne para o 1-1 (29m), enquanto Mahrez fez o golo da reviravolta aos 43m. Phoden marcou um golaço ainda na primeira parte após assistência do argelino e serviu ele Ferran Torres para o 4-1, aos 71m.

Mahrez bisou aos 83m e o ‘menino’ Cole Palmer marcou o seu primeiro golo como profissional e fechou o resultado aos 88m, no único golo que não teve participação de Phoden e Mahrez.