Operado de urgência nesta segunda-feira devido à lesão sofrida na zona abdominal no jogo do passado fim de semana entre o Nottingham Forest e o Leicester, Taiwo Awoniyi está em coma induzido.

O avançado nigeriano de 27 anos completou a primeira fase de uma delicada cirurgia que ainda requer novo procedimento nesta quarta-feira.

Awoniyi, que foi lançado no jogo aos 83 minutos, chocou com um poste. Ainda tento regressar ao relvado, mas sem apresentar condições mínimas para continuar no jogo, o que motivou uma discussão no relvado entre Evangelos Marinakis, dono do Forest, e o treinador português Nuno Espírito Santo.