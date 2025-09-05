O Bournemouth foi uma das equipas da Premier League mais falados neste mercado de transferências. Não só por ter registado algumas das maiores vendas da história do clube, mas também pelo trabalho realizado para substituir figuras como Dean Huijsen (Real Madrid), Zabarnyi (PSG) ou Milos Kerkez (Liverpool).

Tiago Pinto, presidente de operações dos «Cherries», mostrou-se confiante de que a equipa apetrechou-se bem para continuar a ser competitiva e seguir na senda de crescimento registado nos últimos anos, apesar da prudência no discurso.

«Temos de ser muito cuidadosos com as expectativas. Não quero que achem que é falta de ambição, porque isso vai estar sempre presente. Queremos ser uma equipa que vai para cada jogo com o sentimento de que podemos ganhar, independentemente de onde e contra quem jogamos. Mas temos de perceber que mudámos mais do que estávamos à espera. Não podemos esquecer que perdemos quatro/cinco jogadores que eram titulares e estas mudanças tornam mais desafiante esta época para o treinador e para a equipa. Toda a gente aqui quer, a começar por mim, mostrar aos jogadores que partiram que estamos gratos a quem partiu, mas queremos mostrar que podemos ter um bom desempenho novamente», afirmou numa entrevista à Sky Sports.

O dirigente abordou ainda os desafios neste mercado para equilibrar as contas do Bournemouth, obrigado a preencher uma série de requisitos para cumprir as regras do fair-play financeiro (PSR) da Premier League, situação que obrigou a vender alguns dos principais ativos já mencionados.

«Tivemos alguns constrangimentos em relação ao PSR que nos obrigaram a vender jogadores para ter espaço para investir no futuro. Digo sempre que as pessoas não podem esquecer-se que, desde que o clube foi comprado pelo Bill [Foley], investimos mais de 350 milhões de libras em jogadores. Portanto, mais cedo ou mais tarde chegaria o dia em que teríamos de vender. (...) Honestamente, quando vendemos jogadores para Liverpool, Real Madrid e Paris Saint-Germain por aqueles valores, não me parece que fosse possível tomar decisões diferentes», notou.

E acrescentou, considerando que essas vendas podem vir a ser um bom cartão de visita para o clube: «Acredito que o que temos feito vai ajudar-nos a recrutar no futuro, porque outros jogadores, empresários e famílias percebem que o Bournemouth é uma boa plataforma para desenvolver jogadores e para ajudá-los a alcançar os sonhos deles. Mas, antes disso, eles têm de nos ajudar a atingir os nossos sonhos: melhorar, ganhar jogos, estabilizar na Premier League e lutar contra as grandes equipas.»

Tiago Pinto, que trabalhou no Benfica como diretor-geral para o futebol na presidência de Luís Filipe Vieira, deixou ainda elogios a Bill Foley, proprietário do clube há dois anos e meio. «Ele inspira as outras pessoas do clube a fazerem o que está certo. Está profundamente envolvido, telefona-nos todos os dias e conhece todos os jogadores. (...) Tem uma visão bastante clara e é muito ambicioso. Tem investido muito tempo, esforço e dinheiro no clube, mas depois, no dia a dia, é alguém que nos inspira. É um grande líder. Tenho uma experiência de trabalho em três clubes, conheço muito sobre pessoas nesta área e posso dizer que nunca conheci alguém melhor do que ele.»

Tiago Pinto, que entre o Benfica e o Bournemouth trabalhou três anos na Roma, falou também sobre o sentimento de realização profissional que encontrou em Inglaterra. «Para ser sincero, sinto que esta é a melhor fase da minha carreira. Estou muito grato a todas as pessoas que trabalham comigo aqui. (...) Vim de dois clubes gigantes, com culturas completamente diferentes e onde a pressão é diferente. As pessoas olham para nós como como os elementos principais, os patrões, mas não desfrutamos de nada do que fazemos. A pressão é tão pesada que não conseguimos desfrutar. No Bournemouth, sinto que estou na melhor fase da carreira, porque cumpri o meu sonho que era trabalhar num clube da Premier League. Gosto mesmo da Premier League e de cada estádio que visito. Sento-me no Cottage [estádio do Fulham] nos jogos do Fulham e sinto que já vi aquilo há 20 anos na televisão em Portugal. Anfield Road, Manchester United, etc. Estou a desfrutar do meu trabalho como nunca o consegui fazer antes e, claro, tendo sucesso a trabalhar com todas estas pessoas ao meu lado e a fazer um bom trabalho até agora, estou a adorar. Quero ficar aqui», rematou.