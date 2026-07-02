Sandro Tonali já está a caminho de Londres para concluir a transferência para o Tottenham. À partida do aeroporto de Linate, em Milão, o internacional italiano mostrou-se satisfeito com o desfecho das negociações e explicou que a influência de Roberto De Zerbi foi decisiva para aceitar o novo desafio.

«As sensações são muito positivas. Foi um processo um pouco longo, mas sabíamos que seria difícil. Tínhamos uma espécie de acordo com o Newcastle e deixámos o clube em excelentes relações. Falámos todos os dias, eles queriam o melhor para mim e nós queríamos o melhor negócio para o Newcastle. Quando as coisas terminam assim, é diferente. Estamos todos felizes e eu estou pronto para esta nova aventura», afirmou.

Tonali revelou ainda que a mudança não foi motivada apenas por razões desportivas. O médio explicou que a vida familiar também pesou na decisão de trocar o Newcastle United pelos spurs.

«O De Zerbi teve uma enorme influência nesta decisão. Mas também foi uma escolha de vida, uma escolha familiar. Estávamos há três anos em Newcastle e, no último ano, a nossa vida mudou com o nascimento do nosso filho. Decidimos mudar completamente a nossa vida e o De Zerbi fez uma grande diferença. Fez muito bem o seu trabalho», acrescentou.

Segundo a imprensa britânica, a operação deverá rondar os 116 milhões de euros, valor que faz de Tonali a contratação mais cara de sempre da história do Tottenham.

O internacional italiano supera, assim, o recorde estabelecido apenas algumas horas antes com a chegada do português Mateus Fernandes, contratado ao West Ham por cerca de 99 milhões de euros.

Depois de três temporadas ao serviço do Newcastle, Tonali prepara-se agora para iniciar uma nova etapa em Londres. Na última época cumpriu 53 jogos pelos magpies, apontando três golos e seis assistências.