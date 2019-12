O Tottenham não perdeu tempo a condenar os gestos racistas que marcaram o jogo entre os spurs e o Chelsea e anunciou ter aberto uma investigação para averiguar a situação.

O clube condena os gestos e garante que tomará as medidas necessárias, incluindo a possibilidade de banir os adeptos infratores do seu estádio.

«Estamos a conduzir uma investigação completa, que incluirá a audição dos jogadores do Chelsea. Qualquer forma de racismo é completamente inaceitável e não será tolerada no nosso estádio. Levamos essas alegações muito a sério e tomaremos as medidas mais fortes possíveis contra qualquer indivíduo que se comporte dessa maneira, incluindo a proibição de entrar no estádio», lê-se no comunicado do Tottenham.