O Tottenham anunciou a contratação de Antonin Kinsky, guarda-redes checo de 21 anos, proveniente do Slavia de Praga, num negócio a rondar os 12,5 milhões de libras (15 milhões de euros), segundo a imprensa inglesa.

Kinsky, internacional jovem checo, assinou um contrato até 2031. Na Chéquia, ao serviço do Slavia de Praga, Kinsky jogou 29 jogos e manteve a baliza a zeros em 14.

Recorde-se que os Spurs estão sem o guarda-redes titular Guglielmo Vicario desde que fracturou um tornozelo a 24 de novembro e Fraser Forster, que tem estado a substituir Vicario, também falhou a derrota de sábado por 2-1 contra o Newcastle devido a doença, o que levou à estreia do terceiro guarda-redes, Brandon Austin, de 25 anos.

O novo guarda-redes dos londrinos, Kinsky, tem o mesmo nome do pai, que também era guarda-redes profissional e fez parte das seleções da República Checa no Euro 2004 e no Campeonato do Mundo de 2006.