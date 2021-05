Um comentário racista dirigido ao sul-coreano Heung-min Son logo após a derrota do Tottenham, em casa, diante do Manchester United (1-3), levou a uma investigação da polícia metropolitana londrina que culminou agora com oito detenções.

O nome do jogador que despoletou este processo não foi inicialmente revelado, mas a polícia ouviu ainda mais quatro suspeitos de terem publicado mensagens escritas com teor racista.

O sargento-detetive Matt Simpson, da polícia londrina, fez um ponto da situação, em declarações à Sky Sports. «Esta ação é uma clara demonstração que a polícia não vai fechar os olhos a ameaças racistas, mesmo que sejam feitas online», destacou, antes de dar mais pormenores sobre o que estava em causa.

«As publicações, todas no Twitter, eram vulgares e totalmente inaceitáveis. Não há desculpa para este tipo de comportamento e estamos empenhados em travar isto. Vem aí um verão muito animado com futebol e vamos estar muito atentos a este fenómeno», destacou ainda.

Os insultos contra o avançado Son Heung-min foram publicados numa plataforma online dedicada ao Manchester United, que encaminhou a informação para a polícia local, que investigou e identificou os seus autores anónimos.