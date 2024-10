O Tottenham goleou o West Ham por 4-1 num dérbi londrino que até nem começou da melhor forma para os Spurs.

A jogar em casa, a equipa de Ange Postecoglu viu-se em desvantagem aos 18 minutos, quando Mohammed Kudus inaugurou o marcador para os Hammers.

Apesar do golo sofrido, o Tottenham, com o ex-Sporting Pedro Porro a titular, foi sempre a melhor equipa em campo, mas só teve o domínio (parcialmente) refletido no marcador aos 36 minutos, altura em que Kulusevski empatou o dérbi num remate que ainda bateu nos dois postes antes de entrar.

Os Spurs terminaram a primeira parte com 12 (cantos!), o maior registo do clube na Premier desde 2012.

Na segunda parte, a história foi outra. Yves Bissouma assinou a cambalhota no marcador aos 52 minutos e, aos 55m, numa tentativa de travarem um remate de Son, o ex-Benfica Todibo marcou na própria baliza

À hora de jogo, apenas oito minutos depois do golo que desempatou o encontro, Son confirmou a goleada numa transição letal.

Na reta final da partida, Kudus ainda foi expulso por agressão a Van de Ven e deixou o West Ham reduzido a dez para os minutos finais.