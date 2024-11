O Tottenham apresentou recurso da suspensão de sete jogos aplicada ao internacional uruguaio Rodrigo Bentancur, anunciada na passada segunda-feira pela Federação Inglesa de Futebol (FA), de acordo com a informação avançada por meios de comunicação social britânicos.

Bentancur foi punido com suspensão acrescida de uma multa de 100 mil libras (cerca de 118 mil euros) na sequência de uma entrevista a uma televisão do seu país em que fez comentários sobre a aparência física do seu companheiro sul-coreano Son.

Quando questionado se podia arranjar uma camisola do sul-coreano, Bentancur perguntou se era a de Sonny ou de um primo dele, comentando que «todos são mais ou menos iguais», o que foi considerado uma ofensa com base na raça.

Perante a polémica, mais tarde, o médio uruguaio recorreu às redes sociais para pedir desculpa, admitindo ter sido uma «piada de mau gosto» e que nunca teve a intenção de desrespeitar o companheiro de equipa, o que Son compreendeu.

A suspensão de sete jogos a Bentancur deixa o clube londrino sem o médio praticamente até ao final de dezembro.

Numa situação similar, o também uruguaio Cavani foi punido com apenas três jogos de suspensão depois de se referir a um amigo como «negrito», num agradecimento na rede social Instagram, em 2020, quando atuava pelo Manchester United.

Outra possibilidade para o Tottenham é a de que o castigo seja adiado até se saber o resultado do recurso, o que ainda poderia permitir a utilização de Bentancur já no próximo sábado, no jogo em que os Spurs visitam o campeão Manchester City.