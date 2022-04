O Tottenham foi a Birmingham golear o Aston Villa por 4-0 e, desta forma, tirou máximo rendimento das escorregadelas do Manchester United e do Arsenal, para se destacar no quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, com mais três pontos do que a equipa dos Emirates e mais seis do que a formação de Old Trafford.

Uma goleada que começou a desenhar-se logo aos 3 minutos com Son Heung-min a abrir o marcador e que depois se consolidou na segunda parte com um golo de Kulusevski (50m), antes do sul-coreano completar o hat-trick com mais dois golos aos 66 e 71 minutos. Harry Kane não marcou, mas esteve em especial plano de destaque com duas assistências.

