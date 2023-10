O Tottenham venceu em casa o Fulham de Marco Silva por 2-0 num dérbi londrino que fechou a jornada 9 da Liga inglesa e que permitiu ao Spurs assumirem a liderança isolada da prova.

O conjunto de Ange Postecoglou castigou o adversário com duas recuperações de bola no meio-campo ofensivo que terminaram com um golo em cada parte.

Agressiva no bom sentido da palavra, com os jogadores muito ligados e a fazer uso da velocidade na circulação de bola e nas movimentações, o Tottenham inaugurou o marcador através de um golo de belo efeito de Son Heung-Min aos 36 minutos. O avançado coreano faturou pela sétima vez nesta edição da Premier League.

Com João Palhinha a titular, o Fulham sentiu dificuldades para lidar com a intensidade e vertigem dos Spurs, que na segunda parte voltaram a marcar aos 54 minutos, quando James Maddison, servido por Son, atirou a contar para o 2-0.

Depois disso, o Tottenham aligeirou o ritmo perante os Cottagers, que nunca baixaram os braços, e conseguiram algumas chegadas de perigo, mas faltou-lhes o discernimento necessário no último terço para um golo que lhes permitira relançar a partida.

Com este resultado, a equipa de Ange Postecoglou aproveita da melhor forma o empate do Arsenal em casa do Chelsea e assume a liderança isolada da Premier com 23 pontos, mais 2 do que os Gunners e do que o campeão Manchester City.