O fair-play ainda é uma das coisas mais bonitas do futebol – e da vida.

O Hartlepool, da quarta divisão inglesa, defronta este sábado o Crystal Palace em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra, numa altura em que o seu treinador não atravessa o melhor dos momentos a nível pessoal.

É que a esposa de Graeme Lee precisa de arrecadar cerca de 71 mil euros para pagar um tratamento a um tumor cerebral, diagnosticado em 2019.

Nessa altura, Gemma recebeu a indicação de que teria apenas um ano de vida, mas entretanto encontrou um medicamento experimental. O problema? Custa cerca de seis mil euros por mês.

Nesse sentido, há uma angariação de fundos em marcha para a esposa do Hartlepool conseguir continuar a pagar o medicamento, e, num grande gesto de fair-play, o Crystal Palace associou-se à iniciativa.

O clube londrino informou nas redes sociais que já doou para o fundo de angariação de Gemma, e pediu aos adeptos que doem para a causa de Gemma, isto na véspera do encontro frente ao Hartlepool, agendado para este sábado.

