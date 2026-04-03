Enzo Fernández, por quem o Chelsea pagou ao Benfica mais de 120 milhões de euros para o contratar em 2023, vai falhar os próximos dois jogos dos londrinos por decisão do treinador, Liam Rosenior.

Em causa estão declarações recentes do jogador, que confessou que gostaria de viver em Madrid, numa altura em que circulam rumores sobre um eventual interesse dos Merengues na sua contratação. Isto depois de, recentemente, numa entrevista à ESPN do seu país, o médio de 25 anos não ter garantido a sua continuidade no Chelsea após esta temporada: «Não sei. Faltam oito jogos e a Taça de Inglaterra. Há o Mundial e depois veremos».

As afirmações de Enzo Fernández não caíram bem em Londres e Rosenior não foi de modas. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Port Vale, para os quartos de final da Taça de Inglaterra, o treinador dos Blues revelou que o médio argentino «não estará disponível para o jogo de amanhã (sábado) nem para o jogo contra o Manchester City», no dia 12 de abril, para a Premier League.

«Acho que, para o Enzo, é dececionante falar dessa forma. Como pessoa, não tenho nada de negativo a apontar-lhe, mas foi ultrapassada uma linha em termos da nossa cultura e do que queremos construir. Por isso tivemos de aplicar uma sanção», explicou Liam Rosenior.

O treinador do Chelsea garante que esta foi uma decisão tomada em conjunto com cúpula diretiva do clube e não fecha a porta ao regresso do médio à equipa, após o castigo.

«Antes de mais, como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito pelo Enzo Fernández, pelo que já alcançou na sua carreira. Ele está frustrado porque queria que o Chelsea tivesse sucesso este ano. Ainda quer isso e nós ainda podemos consegui-lo. A porta não está fechada para ele, é apenas uma sanção», salientou.

Esta temporada, Enzo soma 46 jogos pelo Chelsea, tendo apontado 12 golos e feito seis assistências. Os Blues recebem o Port Vale, no sábado (17h15), para os quartos de final da Taça de Inglaterra.