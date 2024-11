O antigo extremo do Sporting, Abdul Fatawu, atualmente no Leicester, sofreu uma rutura de ligamentos no joelho e o treinador das raposas, Steve Cooper, confirmou que o avançado ganês vai falhar o resto da temporada devido à lesão sofrida durante o período da seleção.

«Não é bom, é uma lesão grave. Sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior que o vai deixar de fora durante o resto da época. É um duro golpe, antes de mais para ele. É um jogador jovem e ter uma lesão destas pode ser bastante comum, faz parte do futebol, mas não deixa de ser uma lesão grave. Acontecer numa idade jovem é um golpe para ele e um golpe para nós», referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão à próxima jornada da Premier League.

«Agora temos de o apoiar de todas as formas possíveis para garantir que a sua reabilitação é tão suave e produtiva quanto possível. Esperamos que ele possa regressar como um jogador e uma pessoa mais forte. É uma notícia difícil, mas agora temos de nos unir e apoiá-lo. É óbvio que é um grande talento e que tem um grande potencial. Um jogador jovem e entusiasmante. Todos os jogadores da sua idade têm muito a aprender, mas com ele há muito com que nos entusiasmamos» acrescentou ainda.