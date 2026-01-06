O Manchester United espera poder contar com Bruno Fernandes e Mason Mount no encontro do campeonato inglês frente ao Burnley, marcado para esta quarta-feira, revelou Darren Fletcher.

O antigo internacional escocês, que assume interinamente o comando da equipa principal após a saída de Ruben Amorim, confirmou em conferência de imprensa, que ambos os médios já regressaram aos treinos e estão perto de voltar à competição.

«O Mason e o Bruno estiveram a pressionar para jogar contra o Leeds. A decisão foi que ainda não estavam totalmente prontos, mas já treinaram. Devem estar de volta à convocatória, embora com minutos controlados, porque acabaram de regressar», explicou Fletcher, sublinhando a necessidade de gestão física tendo em conta o compromisso do fim de semana, diante do Brighton, para a Taça de Inglaterra.

O treinador interino destacou ainda a importância do internacional português para a equipa.

«O Bruno é o capitão, o líder da equipa. Tê-los disponíveis é uma excelente notícia para mim, para os jogadores, para o clube e para os adeptos», referiu.

Em sentido contrário, de Ligt, Maguire e Kobbie Mainoo continuam entregues ao departamento médico. Já Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo e Amad Diallo estão ausentes por se encontrarem ao serviço das respectivas seleções na Taça das Nações Africanas.

De recordar, Bruno Fernandes lesionou-se a 21 de dezembro, na derrota do Manchester United diante do Aston Villa (2-1).