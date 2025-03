Neste mês de março, os portugueses causaram furor no campeonato inglês. Ruben Amorim, do Manchester United, e Nuno Espírito Santo, do Nottingham Forest, estão entre os nomeados para melhor treinador do mês.

Numa votação dos adeptos realizada através do site oficial da Premier League, a dupla portuguesa concorre com Fabian Hurzeler, treinador alemão que orienta o Brighton.

Amorim, que foi nomeado pela primeira vez desde que chegou a Inglaterra, fez apenas dois jogos para o campeonato em março, um empate caseiro com o Arsenal (1-1) e uma vitória na visita ao terreno do Leicester (3-0). Noutras competições, o Manchester United foi eliminado da Taça pelo Fulham e eliminaram a Real Sociedad nos «oitavos» da Liga Europa (5-2 no agregado).

No que toca a NES, o técnico luso venceu o Manchester City (1-0) e o Ipswich Town (4-2). Contra estes últimos, o Nottingham venceu na Taça de Inglaterra.

No que toca a jogadores, Portugal continua a estar representado - Bruno Fernandes, também do Manchester United, incorpora a lista de seis nomeados.

O médio de 30 anos marcou dois golos e fez duas assistências em março.

Os outros nomeados são Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Anthony Elanga e Nikola Milenković (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal) e Van Hecke (Brighton). As votações decorrem até 31 de março no site oficial da prova.