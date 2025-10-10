Tuchel critica ingleses: «Ouvimos os adeptos do País de Gales durante meia-hora»
Selecionador viu os seus pupilos vencerem com três golos marcados na primeira parte
No rescaldo ao triunfo sobre País de Gales num particular em Wembley (3-0), Thomas Tuchel revelou desilusão pela apatia nas bancadas.
«Fizemos uma excelente primeira parte, ao intervalo estava 3-0, mas podíamos ter feito quatro ou cinco golos. Foi muito bom. Não conseguimos marcar o quarto golo e o estádio ficou em silêncio. Absoluto silêncio. Não conseguimos recuperar a energia dos adeptos, mas os jogadores esforçaram-se muito. Fomos excelentes e demos mais um passo na direção certa.»
«Esperava mais dos adeptos. Ouvimos apenas os adeptos do País de Gales durante meia-hora. É triste. A equipa merecia mais apoio», disse à ITV.
A Inglaterra regressa à qualificação para o Mundial 2026 na terça-feira (19h45), na Letónia. Os ingleses lideram o Grupo K, com 15 pontos, sete de vantagem sobre a Albânia.