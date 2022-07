Thomas Tuchel voltou a ser interrogado pelo alegado interesse do Chelsea em Cristiano Ronaldo na conferência de antevisão do jogo com os mexicanos do America, nos Estados Unidos, mas o treinador alemão recordou que o internacional português tem contrato com o Manchester United e, além disso, a sua equipa já contratou o principal alvo que tinha para o ataque.

«Se considerámos o nome dele? Ele é um jogador fantástico que joga noutro clube fantástico que joga na nossa competição, a Premier League. Por respeito, não comentamos sobre os jogadores de outros clubes porque não gostamos que os outros treinadores falem sobre os nossos jogadores. Neste momento estamos focados naquele que foi o nosso principal alvo, Raheem Sterling, que conseguimos contratar. O resto fica dentro de portas», atirou.