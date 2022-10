A tarde foi normal em Manchester: na receção ao Southampton, o City goleou por 4-0, em jogo da décima jornada da Premier League.

E foi normal por esse triunfo, mas também pelas principais personagens da história.

João Cancelo, por exemplo, esteve em destaque: o lateral português abriu o marcador logo aos 20 minutos, com um grande golo em que ‘partiu os rins’ a um adversário. Cancelo ainda voltou a estar em destaque, mas já lá vamos.

Aos 32 minutos, os citizens, que também contaram com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze, ampliaram a vantagem. Foi Phil Foden a fazer o gosto ao pé, com uma assistência de Kevin De Bruyne.

Na segunda parte, logo nos primeiros minutos, Rodri descobriu Mahrez com um grande passe e o argelino, com uma grande finalização, fez o 3-0.

Para a tarde ser ainda mais normal, faltava o golo de Haaland. Esse momento tardou, muito por culpa de Bazunu, guarda-redes dos saints, mas chegou. Aos 65 minutos, Cancelo combinou com De Bruyne e assistiu o norueguês para uma finalização de primeira dentro da área.

Estamos apenas no dia oito de outubro, mas vale a pena destacar os números do prodígio de 22 anos. Haaland marca há dez jogos consecutivos, já leva 20 golos no total da temporada e 15 na Premier League: igualou o resgisto de De Bruyne na temporada transata, o melhor dos citizens na competição. A diferença? O belga fê-lo em 30 jogos, Haaland vai no nono. Impressionante.

Wolverhampton cai em Londres na primeira vez sem Lage

Já o Wolverhampton, no primeiro jogo sem Bruno Lage, perdeu na deslocação a Stamford Bridge, frente ao Chelsea, por 3-0.

Na equipa orientada de forma interina por Steve Davis, foram titulares sete portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Matheus Nunes, João Moutinho, Daniel Podence e Gonçalo Guedes.

Para os blues, marcaram Kai Haverts, nos descontos do primeiro tempo, Christian Pulisic, aos 54 minutos, e Armando Broja, a acabar a partida. Nos dois primeiros golos, a assistência foi de Mason Mount.

Por sua vez, o Newcastle goleou na receção ao Brentford, por 5-1, enquanto o Bournemouth triunfou em casa frente ao Leicester, 2-1.