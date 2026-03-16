O jogador português Pedro Neto escapou com aviso oficial da UEFA na sequência do empurrão dado a um apanha-bolas afeto ao Paris-Saint Germain, em duelo da Liga dos Campeões.

No jogo da primeira mão dos oitavos de final entre PSG e Chelsea, da Liga dos Campeões, Pedro Neto reagiu mal quando um jovem apanha-bolas escondeu uma bola e acabou por empurrá-lo.

O internacional luso reconheceu o erro prontamente e pediu desculpa após o jogo terminar, mas não evitou um processo disciplinar da UEFA, organismo que tutela o futebol europeu. A entidade ajuizou o caso com apenas um aviso ao atleta, por «conduta antidesportiva».

A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina foi anunciada nesta segunda-feira. Assim, Neto será opção para a segunda mão, num jogo em Londres em que o Chelsea tentará inverter uma desvantagem de 5-2.