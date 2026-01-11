FOTOS: conta do X de Bruno Fernandes hackeada e há publicações incríveis
Manchester United avisou os fãs para não interagirem à publicações feitas na rede social do internacional português
Depois da eliminação do Manchester United da Taça de Inglaterra, o dia não podia ter corrido ainda pior para o Manchester United, e mais propriamente, para Bruno Fernandes.
O internacional português viu a sua conta do X, antigo Twitter, ser hackeada e invadida por uma série de publicações sem nexo e algumas até ofensivas.
«Vamos livrar-nos da INEOS», acionista maioritária do Man. United ou outras mensagens mais engraçadas como «Vou reforçar o Macclesfield. Entusiasmado para o futuro», clube da sexta divisão que eliminou o Crystal Palace este sábado da Taça de Inglaterra são algumas das publicações que podem ser vistas na página de Bruno Fernandes.
Mais tarde, a página de Bruno Fernandes fez ainda algumas publicações a sugerir uma mudança de modalidade do internacional português para o críquete, ou ainda a recordar a derrota dos red devils frente ao Liverpool por 7-0 em 2023.
O Manchester United já reagiu e avisou os adeptos que a conta do português tinha sido hackeada, pedindo para que os fãs não interagissem com as publicações.
Bruno Fernandes’s X account has been hacked.— Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026
Supporters should not engage with any of the posts or direct messages.