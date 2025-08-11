O regresso das competições oficiais em Inglaterra aconteceu no último domingo com a Supertaça inglesa entre o Liverpool e o Crystal Palace. Antes do início da partida, fez-se um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota, antigo jogador dos reds e André Silva, o irmão, que faleceram tragicamente num acidente de viação em julho em Espanha.

No entanto, o mesmo acabou por ser desrespeitado por alguns adeptos do Crystal Palace, algo que não agradou Van Dijk, capitão do Liverpool.

«Sim, estou desiludido. É só isso que posso dizer. Não sei quem o fez, mas houve muitas pessoas a tentar calá-los, mas obviamente que isso não ajudou. É o que é, não podemos controlar a quantidade de adeptos que esteve cá hoje. Foram 80 mil no estádio?. Foi desapontante ouvi-los, mas se aquelas pessoas vão para casa satisfeitas com elas próprias, então...», disse o neerlandês no final do encontro.

Arne Slot, técnico dos reds, também reagiu mas acabou por não dar tanta importância ao sucedido e acredita que o barulho ouvido no minuto de silêncio «não foi planeado».

«Talvez o adepto não soubesse que era o minuto de silêncio. Ele ainda estava feliz e tentou apoiar a equipa. E acho que os adeptos do Crystal Palace estavam a tentar acalmar aquela pessoa ou aquelas pessoas, por isso não acho que tivesse má intenção. Tentaram acalmá-lo, mas também foi um pouco barulhento. E depois os nossos adeptos reagiram. Portanto, não acho que haja má intenção nisso, porque os adeptos do Crystal Palace e de todo o mundo têm prestado muitas homenagens ao Diogo [Jota] e ao André [Silva], e acho que isso foi um azar, ou, não consigo encontrar as palavras certas, mas não acho que tenha havido má intenção. Veremos na sexta-feira, quando o Bournemouth vier ao nosso estádio, o quão respeitoso isso será», disse o treinador do Liverpool.

De recordar, Diogo Jota e And´re Silva faleceram num acidente de viação em Espanha, no início de julho, um acontecimento que despoletou um grande número de homenagens um pouco por toda a parte do mundo do futebol.