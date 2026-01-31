Os instantes finais do Chelsea-West Ham (3-2) ficaram marcados por cenas feias protagonizadas pelos jogadores das duas equipas.

Tudo começou com um duelo entre os espanhóis Adama Traoré e Cucurella. Depois da bola sair pela linha de fundo, Traoré agarrou no compatriota e projetou ao chão. Em auxílio do companheiro do Chelsea, João Pedro empurrou o extremo do West Ham, que não se ficou. O ambiente alastrou-se aos restantes jogadores, com empurrões, mãos nos pescoços e agarrões.

O resultado? Amarelos Traoré e a João Pedro e um vermelho ao ex-Benfica Todibo, que agarrou João Pedro pelo pescoço.

Veja as cenas: