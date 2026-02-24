Amad Diallo foi desafiado a revelar os «segredos» do balneário do Manchester United, numa ação promocional das novas chuteiras da adidas e deixou algumas respostas curiosas.

Num formato de perguntas rápidas, o internacional marfinense foi dizendo quem é quem no plantel dos red devils e acabou por revelar dotes menos conhecidos de Bruno Fernandes. Para além das assistências em campo, Diallo considerou o médio português como o melhor cozinheiro da equipa. «Vou dizer o Bruno», atirou, entre sorrisos.

Já no que toca à competitividade no plantel, Amad não hesitou e apontou o outro português do plantel. «Diogo Dalot», referiu.

Houve ainda espaço para outras revelações. Leny Yoro foi eleito o jogador que chega sempre atrasado e aquele que raramente responde no WhatsApp, enquanto Amad evitou dizer quem é «o que mais se queixa». «Não vou dizer o nome», respondeu, novamente com um sorriso cúmplice.

