Milutin Osmajic, antigo avançado do Vizela, foi acusado de conduta violenta pela federação inglesa, depois de, no passado domingo, ter mordido o pescoço de um adversário, em jogo do Championship.

Aconteceu no embate entre o Preston North End, onde joga agora Osmajic, e o Blackburn Rovers, a equipa da vítima. Um lance polémico, bem junto à linha, presenciado pelos adeptos, mas que foi punido apenas com um cartão amarelo.

Foi já no final do jogo, depois de Owen Beck, do Rovers, ter sido expulso, na sequência de uma picardia entre vários jogadores. Foi neste momento confuso, quando Owen abandonava o relvado, junto à linha, que o avançado montenegrino se pendurou nas costas do defesa e mordeu-lhe o pescoço.

O gesto antidesportivo ficou registado pelas câmaras de televisão e levou a federação inglesa a abrir um processo disciplinar por conduta antidesportiva. Osmajic terá agra de responder à acusação, até à próxima segunda-feira, antes de ser anunciada a sanção que, conhecendo o historial do órgão máximo do futebol inglês, poderá ser bem pesada.

Ora veja o polémico lance: