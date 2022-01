Trend Alexander-Arnold e Diogo Jota destroçaram o Arsenal, em pleno Emirates, e catapultaram o Liverpool para o final da Taça da Liga inglesa. O internacional inglês fez duas assistências perfeitas, uma em cada parte, que permitiram ao avançado português brilhar ao mais alto nível no jogo que permitiu à equipa de Jürgen Klopp bater o Arsenal por 2-0 e marcar encontro com o Chelsea na discussão do troféu, em Wembley, a 27 de fevereiro.

O internacional português começou por materializar a evidente superioridade da equipa de Anfield na primeira parte com um golo, aos 19 minutos, extraído do seu talento. Jota recebeu uma bola de Alexander-Arnold, sobre a esquerda, derivou para o centro, tirou Ben White da frente e, mesmo à entrada da área, rematou já em desequilíbrio.

O Arsenal procurou reagir, mas era o Liverpool que, mesmo sem os africanos Salah e Mané, tinha a bola, que controlava o jogo, o ritmo e criava novas oportunidades.

Os gunners procuraram reagir já no segundo tempo, subindo as suas linhas, mas encontraram pela frente um adversário bem mais organizado que continuou a criar as melhores oportunidades do jogo em transições rápidas, quase sempre com Jota em plano de destaque.

Com os minutos a correrem para o final, o Arsenal arriscou ainda mais e acabou por consentir um segundo golo, aos 78 minutos, que acabou com a discussão da eliminatória. Mais um passe espetacular de Alexander-Arnold, com Diogo Jota a receber no peito, a evitar Bem White, para depois picar a bola sobre Ramsdale.

Estava tudo mais do que decidido.