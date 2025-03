Este sábado, o Crystal Palace recebeu e venceu o Millwall, por 3-1, nos «oitavos» da Taça de Inglaterra, num jogo que ficou marcado por uma entrada duríssima de Liam Roberts sobre Jean-Philippe Mateta.

O momento ocorreu à passagem para o minuto seis, com o avançado do Crystal Palace a disputar um lance à entrada da área. Com receio de um golo madrugador, o guardião inglês antecipou-se e atingiu a cara do francês com a chuteira.

Mateta caiu imediatamente no relvado e a equipa médica teve de entrar, obrigando a uma saída de maca. O guarda-redes acabou por ver o cartão vermelho direto.

Após a partida, o jogador utilizou as redes sociais para confortar os adeptos e agradecer as mensagens de apoio: «Estou bem. Espero regressar brevemente e mais forte que nunca».

Aos microfones da BBC, Oliver Glasner, treinador do Crystal Palace, falou sobre a situação: «Sinceramente, não queria ver o lance, mas acabei de ver e é terrível. Tenho a certeza que o guarda-redes não queria lesionar o Mateta. Não o quero culpar, mas é uma falta terrível».