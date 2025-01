O Arsenal não foi além de um empate a um golo frente ao Brighton, este sábado, em jogo da 20.ª ronda do campeonato inglês.

Os gunners até começaram melhor e logo aos 16 minutos, Ethan Nwaneri, com uma excelente arrancada abriu o marcador.

No entanto, no segundo tempo, veio a reação do Brighton. Aos 59 minutos, Saliba comete grande penalidade e João Pedro assumiu a conversão do castigo máximo, marcou e igualou a partida.

Até ao final o resultado não mais se alterou. O Arsenal escorrega na Liga inglesa, está em segundo, mas pode a distância para o primeiro lugar aumentar para oito pontos, caso o Liverpool vença o Man. United de Amorim.

O Brighton com este empate sobe ao 10.º lugar com 28 pontos.