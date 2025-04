O Arsenal venceu o Ipswich por 4-0 numa partida a contar para a 33.ª jornada da Liga inglesa.

Os «gunners» precisavam de triunfar para evitar que o Liverpool fosse coroado campeão já nesta jornada e entraram com tudo no encontro. Trossard [14m] fez o primeiro numa jogada algo confusa na área do Ipswich.

O Arsenal mandava no jogo e chegou ao segundo por intermédio de Martinelli [28m] depois de uma assistência incrível de calcanhar de Merino- O jogador brasileiro só teve de encostar para o fundo da baliza de Palmer.

O Ipswich que já estava com a tarefa muito complicada, ainda mais ficou quando Davis [32m] viu o cartão vermelho direto depois de um lance com Saka.

À passagem do minuto 69, Trossard bisou no encontro depois de uma jogada trabalhada na sequência de um canto do Arsenal.

Já perto do final do encontro, Ethan Nwaneri [88m] fechou a goleada em 4-0 com um remate que ainda sofreu um desvio na defesa do Ipswich e enganou Palmer.

Com este triunfo, os gunners mantêm vivo o sonho do campeonato e evita que o Liverpool conquiste o título já nesta jornada. O Ipswich continua sem conseguir vencer e está no 18.º lugar com 21 pontos, o primeiro da zona de despromoção.