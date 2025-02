Este domingo, o West Ham sorriu no dérbi londrino (1-0) e complicou as contas do título para o Arsenal.

A disputar a 26.ª jornada da Premier League, os Hammers marcaram o golo solitário da partida aos 44 minutos.

Wan-Bissaka arrancou pelo corredor direito, cruzou para Jarrod Bowen e este só teve de encostar com a cabeça.

Apesar da pressão e das variadas tentativas de igualar o marcador, o Arsenal acabou por se afundar ainda mais e terminar o jogo com apenas 10 unidades. O jovem Myles Lewis-Skelly, com pouco mais de 15 minutos em campo, rasteirou Kudus e recebeu um cartão vermelho direto, o segundo na presente temporada.

Com este resultado, a equipa de Mikel Arteta mantém o segundo lugar, com 53 pontos, e está a oito do líder Liverpool. O West Ham igualou o Manchester United e encontra-se em 16.º, com os mesmos 30.

Tottenham goleia em Ipswich

No outro jogo da tarde, o Tottenham somou a terceira vitória consecutiva no campeonato e atropelou o Ipswich, por 4-1.

Aos 26 minutos, a equipa de Postecoglou já vencia por dois, com Son a assistir para o bis de Brennan Johnson. Antes do intervalo, o Ipswich reduziu através de Omari Hutchinson.

Na segunda parte, o Tottenham voltou a procurar a baliza e aumentou a vantagem: Djed Spence fez o terceiro, aos 77 minutos, e Kulusevski o quarto, aos 84.

Com esta vitória, o Tottenham subiu ao 12.º lugar, com 33 pontos. O Ipswich mantém-se a 18.ª posição, com 17.

Brighton atropela lanterna vermelha

Em casa do Southampton, o Brighton goleou e venceu por quatro.

João Pedro (23m), Georginio Rutter (56m), Mitoma (71m) e Hinshelwood (82m) marcaram os golos da partida.

O português Mateus Fernandes foi titular no lado do Southampton

Relativamente à classificação, o Brighton está em oitavo lugar, com 40 pontos. O Southampton continua no fundo da tabela, com apenas nove.

