VÍDEO: Arsenal vence Bournemouth e segue líder isolado
Bis do internacional inglês Declan Rice garantiu os três pontos para os «Gunners»
O Arsenal entrou no ano de 2026 com mais uma vitória. Na visita ao Bournemouth, foi preciso sofrer, mas os «Gunners» garantiram um triunfo por 3-2, o quinto seguido na Premier League.
Viktor Gyökeres, ex-Sporting, foi titular mas voltou a ficar em branco. Foi o Bournemouth, pelos pés do ex-FC Porto, quem entrou a vencer na partida. Evanilson aproveitou a «prenda» de Gabriel Magalhães e colocou a equipa da casa a vencer (6m).
De seguida, o central barsieliro redimiu-se do erro e restabeleceu o empate com um remate potente numa jogada de insistência.
No início do segundo tempo, Declan Rice, internacional inglês, colocou o Arsenal a vencer pela primeira vez no jogo (54m). De seguida, o médio de 26 anos bisou para dilatar a vantagem da formação londrina (71m).
Pouco depois, Eli Junior Kroupi, jovem avançado de 19 anos, reduziu para o Bournemouth e manteve o jogo em aberto até final (77m).
Sem mais golos no encontro, o apito final ditou a primeira vitória do Arsenal de 2026, que segue líder isolado com 48 pontos. Já o Bournemouth é 15.º com 23 pontos.