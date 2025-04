O Arsenal continua sem conseguir vencer pela segunda jornada consecutiva e voltou a empatar, desta vez com o Brentford [1-1] na 32.ª jornada do Campeonato inglês.

Os gunners até entraram melhor mas o golo de Tierney foi anulado por fora-de-jogo aos 26 minutos.

No segundo tempo, Partey [61m] colocou a bola dentro da baliza e desta vez valeu mesmo, o Arsenal estava na frente do marcador.

No entanto, Wissa [74m] igualou o encontro num lance de insistência dentro da área do Arsenal.

Com este empate, os gunners estão no segundo lugar com 63 pontos, já o Brentford encontra-se no 11.º posto com 43.