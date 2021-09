O Manchester City arrancou uma vitória difícil no terreno do Leicester (1-0) e igualou o Tottenham no segundo lugar, a apenas um ponto do líder Manchester United. Bernardo Silva vestiu a capa de herói, ao fazer aos 62 minutos o único golo da partida.

Foi um golo, aliás, todo ele português: Ruben Dias pegou na bola e fez um lançamento longo à procura da profundidade de Cancelo, que recebeu e cruzou forte, a bola sobrou para Bernardo Silva que em zona de finalização rematou cruzado para o triunfo do Man. City.

Bernardo teve, de resto, uma tarde inspirada e, antes de marcar, já tinha rematado para defesa apertada de Schmeichel, tendo também, logo a abrir o jogo, feito uma excelente jogada sobre a esquerda que terminou num passe para Gabriel Jesus ficar muito perto de marcar.

O Leicester, que não teve Ricardo Pereira, que ficou sempre no banco, vendeu muito cara a derrota e procurou sempre o golo. Chegou, aliás, a marcar por Jamie Vardy, mas o golo foi anulado pelo VAR. Antes disso já tinha também acertado na trave num remate de Barnes.

Nos outros jogos, destaque para a vitória do Wolverhampton (2-0) no terreno do Watford, naquele que foi o primeiro jogo de Bruno Lage a pontuar (e logo com um triunfo) na Liga Inglesa. Sierralta, na própria baliza, aos 72 minutos, e Hwang, aos 82 minutos, fizeram os golos da vitória.

Bruno Lage apostou num onze com Nelson Semedo, João Moutinho, Ruben Neves e Francisco Trincão (que saiu aos 63 minutos para lugar a Hwang, que fez um golo), tendo ainda lançado Podence para os vinte minutos finais. Fábio Silva não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o Wolverhampton deixou os lugares de despromoção, tal como aconteceu com o Arsenal, que também somou o primeiro triunfo. Com Cedric Soares e Nuno Tavares no banco (só o primeiro entrou, aos 82 minutos), valeu um golo de Aubameyang para bater o Norwich por 1-0.

O Norwich, curiosamente, que é agora a única equipa sem vitórias na Liga Inglesa, ao fim de quatro jogos.

Refira-se por fim que o West Ham somou o segundo jogo em quatro jogo sem ganhar (empatou com o Southampton) e caiu para quinto lugar, sendo ultrapassado pelo Brighton, que venceu no terreno do Brentford e subiu ao terceiro lugar.