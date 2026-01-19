VÍDEO: bicicleta de Koustoulas ao minuto 90+1 evita derrota do Brighton
Evanilson, ex-avançado do FC Porto que representa o Bournemouth, acertou no poste na primeira parte
Evitar a derrota no tempo de compensação com um golo de pontapé de bicicleta, haverá melhor forma de o fazer? Foi precisamente isso que o Brighton conseguiu frente ao Bournemouth (1-1), no fecho da 22.ª jornada da Premier League, com o grego Kostoulas a assumir o papel de herói.
Num jogo aberto e com algumas boas oportunidades de golo, os cherries aproveitaram um penálti ao minuto 32, convertido por Marcus Tavernier, para se adiantarem no marcador.
Pouco depois, Evanilson, antigo avançado do FC Porto, acertou no poste da baliza defendida por Bart Verbruggen, perdendo-se aí uma excelente ocasião para o Bournemouth ampliar a vantagem.
O Brighton intensificou a pressão após o intervalo, mas só no tempo de compensação conseguiu evitar a derrota, graças um grande golo de Kostoulas, que saiu do banco para assinar, ao minuto 90+1, o melhor momento da noite.
O empate mantém as duas equipas separadas por três pontos na tabela classificativa, com vantagem para o Brighton, que soma 30.