Evitar a derrota no tempo de compensação com um golo de pontapé de bicicleta, haverá melhor forma de o fazer? Foi precisamente isso que o Brighton conseguiu frente ao Bournemouth (1-1), no fecho da 22.ª jornada da Premier League, com o grego Kostoulas a assumir o papel de herói.

Num jogo aberto e com algumas boas oportunidades de golo, os cherries aproveitaram um penálti ao minuto 32, convertido por Marcus Tavernier, para se adiantarem no marcador.

Pouco depois, Evanilson, antigo avançado do FC Porto, acertou no poste da baliza defendida por Bart Verbruggen, perdendo-se aí uma excelente ocasião para o Bournemouth ampliar a vantagem.

O Brighton intensificou a pressão após o intervalo, mas só no tempo de compensação conseguiu evitar a derrota, graças um grande golo de Kostoulas, que saiu do banco para assinar, ao minuto 90+1, o melhor momento da noite.

O empate mantém as duas equipas separadas por três pontos na tabela classificativa, com vantagem para o Brighton, que soma 30.

RELACIONADOS
VÍDEO: Adams volta da CAN para salvar Sevilha da derrota frente ao Elche
França: Lille anuncia lesão grave de Igamane após final da CAN
Emirados: Al Ahli de Paulo Sousa assume liderança com goleada das antigas