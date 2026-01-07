VÍDEO: bicicleta de Palhinha na despedida de sonho de Semenyo do Bournemouth
De saída dos «cherries», internacional ganês garante triunfo por 3-2 no período de compensação
Grande jogo no Vitality Stadium, que o Bournemouth venceu, por 3-2, frente ao Tottenham, na 21.ª jornada da Liga inglesa. Evanilson marcou, João Palhinha fez um golaço de pontapé de bicicleta, mas o herói da noite foi Antoine Semenyo, que se despediu dos cherries com o golo da vitória, apontado ao minuto 90+5.
O jogo abriu com o golo de Mathys Tel, a passe de Xavi Simmons, que adiantou o Tottenham no marcador. Porém, aos 36 minutos, o Bournemouth já vencia por 2-1, numa reviravolta iniciada pelo ex-FC Porto, Evanilson (22m), e completada por Kroupi.
No segundo tempo, depois de Richarlison ter acertado no poste da baliza dos cherries (69m), o internacional português João Palhinha repôs a igualdade com um grande golo, de pontapé de bicicleta, ao minuto 78.
Só que ainda houve tempo para a estrela maior deste Bournemouth se poder despedir da melhor maneira do clube. Na véspera de se juntar ao Manchester City, Antoine Semenyo carimbou o triunfo com mais um belo golo, ainda por cima apontado no tempo de compensação. E o Vitality Stadium quase veio abaixo.
Onze jornadas depois, o Bournemouth regressa aos triunfos na Premier League, mas continua atrás do Tottenham na tabela classificativa. As duas equipas ficam agora separadas por apenas um ponto, com vantagem para os spurs, que somam 27.