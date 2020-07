Poucos dias depois do choque pela goleada sofrida em casa do Manchester City, no jogo de consagração como campeão inglês, o Liverpool voltou aos triunfos, vencendo o Brighton & Hove Albion por 3-1.

A equipa de Klopp entrou com vontade de limpar a imagem deixada na última partida e aos oito minutos já vencia por 2-0, graças aos golos de Salah e de Henderson.

Em cima do intervalo a equipa da casa ainda reduziu, por Leandro Trossard, mas um bis de Mohamed Salah, aos 76m, confirmou a vitória do novo campeão inglês.