Centenas de adeptos do Blackpool passaram esta segunda-feira pelo estádio do clube para prestar uma última homenagem a Tony Johnson, adepto do clube que faleceu esta manhã depois de não ter resistido a múltiplas lesões na cabeça, sofridas no decorrer de desacatos com adeptos do Burnley no passado sábado.

«O Blackpool está profundamente chocado e triste depois de tomar conhecimento que o adepto Tony Johnson perdeu tragicamente a vida esta manhã», escreveu o clube num comunicado.

O clube disponibilizou um livro de condolências e abriu as portas das instalações do clube para que os adeptos pudessem prestar uma última homenagem a Tony. Os adeptos foram ainda convidados a depositarem flores junto à estátua de Mortensen, junto ao estádio, por onde vão também passar os jogadores e a equipa técnica do Blackpool.

As imagens da última homenagem a Tony Johnson: