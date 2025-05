O Athletic Bilbao-Manchester United desta quinta-feira mudou completamente após um lance capital - aos 35 minutos, falta de Dani Vivian dentro da grande área basca a travar Rasmus Hojlund. Após a revisão no monitor do VAR, o árbitro Espen Eskas considerou que Vivian era o último defesa do Bilbao e por isso mostrou-lhe cartão vermelho direto.

Um lance que mereceu muita contestação dos jogadores e adeptos do Athletic Bilbao mas que terminou com um golo de grande penalidade de Bruno Fernandes. O médio ainda viria a marcar outro golo.

Após o jogo, numa das muitas entrevistas concedidas à imprensa internacional, o médio português foi interpelado por um jornalista espanhol que o questionou se esse lance condicionou a partida. Bruno Fernandes ripostou:

«Não achas que foi penálti? Sabes as regras, eu explico. Um jogador que tenta fazer um desarme com os pés é amarelo. Quando se usa as mãos, tem de ser vermelho», começou por explicar. Bruno falou ainda de um alegado penálti não assinalado sobre Alejandro Garnacho.

«Em Espanha e Portugal é que gostam de falar de árbitros», atirou. Vale a pena ver: