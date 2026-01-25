O Chelsea voltou a impor a sua lei frente ao Crystal Palace e agravou a crise dos eagles, na 23.ª jornada da liga inglesa.

O momento-chave da primeira parte surgiu aos 34 minutos. Jaydee Canvot falhou na saída de bola, Estêvão aproveitou o erro, ganhou a Tyrick Mitchell e finalizou cruzado, sem hipóteses para Dean Henderson.

No segundo tempo, o Chelsea entrou a mandar e rapidamente desorganizou a defesa da casa. Estêvão descobriu João Pedro nas costas da linha defensiva e o avançado brasileiro definiu com frieza, rematando entre as pernas de Henderson.

Pouco depois, um cruzamento de Reece James voltou a causar problemas, Henderson não segurou a bola e Canvot fez mão na área, permitindo a Enzo Fernández converter o penálti com tranquilidade.

A expulsão de Adam Wharton, com dois amarelos em poucos minutos, deixou o Palace ainda mais fragilizado. Sánchez negou o golo a Lerma já perto do fim, antes de Chris Richards reduzir, insuficiente para evitar nova derrota.

Já em St James’ Park, o Aston Villa assinou um triunfo histórico frente ao Newcastle (0-2), alcançando a primeira vitória fora de casa diante dos magpies desde 2005.

Aos 19 minutos, Emiliano Buendía fez a diferença com um remate em arco sublime, de fora da área, para o canto superior esquerdo.

O Newcastle tentou reagir e carregou antes do intervalo, mas Martínez voltou a ser decisivo, ao negar um cabeceamento à queima-roupa de Lewis Miley.

Na segunda parte, a pressão dos anfitriões manteve-se, embora sem criar ocasiões claras.

Já perto do fim, Watkins selou o resultado com um cabeceamento certeiro, após cruzamento perfeito de Lucas Digne, fazendo explodir os adeptos visitantes e aproximando os villains a quatro pontos do líder Arsenal.

Noutra partida da jornada, o Nottingham Forest venceu o Brentford por 2-0. O encontro começou vivo, com oportunidades para ambos os lados, mas a eficácia do Forest acabou por fazer a diferença.

Igor Jesus (19m) e uma jogada individual do suplente Awoniyi (79m), garantiram os três pontos importantes na luta pela manutenção no principal escalão inglês.