Esta segunda-feira, o Chelsea recebeu e venceu o Wolverhampton de Vítor Pereira, por 3-1, na 22.ª jornada da liga inglesa.

Num embate entre vários portugueses, o Chelsea apresentou-se com Pedro Neto a titular, João Félix no banco e Renato Veiga fora das opções. Enquanto o Wolves começou com José Sá e Nélson Semedo de início, Carlos Borges, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes no banco e Toti de fora por lesão.

O jogo começou melhor para a equipa da casa e aos 24 minutos já venciam com golo de Tosin Adarabioyo. Canto para o Chelsea, defesa dos lobos a dormir e o central só teve de encostar.

Ao cair do pano da primeira parte, Doherty, também na sequência de canto, aproveitou erro do guarda-redes Robert Sanchez e igualou o marcador.

Na segunda parte, o Chelsea esteve melhor e voltou a liderar o resultado aos 60 minutos, com golo de Cucurella. O lateral encontrou-se sozinho no coração da área, agradeceu o cruzamento e foi superior a José Sá.

Cinco minutos depois, e já sem Pedro Neto em campo, o Chelsea voltou a marcar, desta vez através de Madueke, também de canto.

João Félix entrou aos 84 minutos para o lugar de Cole Palmer. No lado do Wolves, Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes foram lançados aos 74 minutos.

Com este resultado, o Chelsea está em quarto lugar, com 40 pontos, e regressa às vitórias depois de dois empates e duas derrotas no campeonato. O Wolves está em 17.º, com 16 e três derrotas consecutivas.