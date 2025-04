Com Pedro Neto a titular, o Chelsea recebeu e derrotou o Everton por 1-0, em jogo da 34.ª jornada da Liga inglesa.

Nicolas Jackson apontou o único golo do jogo. Numa jogada que começou com uma perda de bola de Beto, o avançado dos Blues recebeu e disparou forte e colocado de pé direito, regressando aos golos após uma seca que durava desde dezembro do ano passado.

Com este resultado, o Chelsea sobe, à condição, a um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.