Quatro dias após o nulo na receção ao Brighton & Hove Albion, o Chelsea regressou aos triunfos neste sábado, num jogo importantíssimo para as aspirações das duas equipas no que ao apuramento para a Liga dos Campeões diz respeito.

A equipa de Thomas Tuchel levou a melhor sobre o West Ham por 1-0 fora de casa, com o único golo do jogo a ser marcado pelo alemão Timo Werner aos 43 minutos.

Com este resultado, o Chelsea chega aos 58 pontos e descola do West Ham na luta pelo quarto lugar, último posto via campeonato que dá acesso à Liga dos Campeões.