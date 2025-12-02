VÍDEO: City bate Fulham de Marco Silva em jogo com nove (!) golos
Equipa da tripla portuguesa ascende ao segundo posto em jogo de «loucos»
Equipa da tripla portuguesa ascende ao segundo posto em jogo de «loucos»
Houve chuva de golos e duelo entre portugueses na abertura da 14.ª jornada da Premier League. Na visita ao Fulham de Marco Silva, o Manchester City - que contou com Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes a titulares - venceu num jogo com nove golos (5-4).
O jogo foi de «loucos» e o City precisou de sofrer, apesar de ter estado a golear por alguns momentos.
A equipa de Pep Guardiola abriu o marcador pelos pés de Erling Haaland (17m), que tornou-se o jogador mais rápido a chegar aos 100 golos na Premier. 20 minutos depois foi a vez de Tijjani Reijnders dilatar a vantagem para dois golos (37m). Phil Foden teve tempo de fazer o terceiro ainda antes do intervalo (44m).
O primeiro sinal de vida do Fulham surgiu ainda na primeira parte. Emile Smith Rowe, ex-Arsenal, reduziu para a equipa da casa em tempo de compensação (45+2m).
A segunda parte começou com o bis de Foden, que voltou a fazer o gosto ao pé aos 48 minutos. Pouco depois Sander Berge marcou na própria baliza e dilatou ainda mais a vantagem do City (54m).
Já a perder por 5-1 a reação da equipa de Marco Silva veio da dupla nigeriana. Primeiro por Alex Iwobi, que fez o 5-2 ainda antes da hora de jogo (57m).
Samuel Chukwueze, que saltou do banco ao intervalo, agitou o jogo e fez o gosto ao pé por duas vezes em apenas seis minutos (72m e 78m).
Sem mais golos na partida, o apito final ditou um triunfo (5-4) do Manchester City, que salta provisoriamente à segunda posição com 28 pontos. O Fulham, por sua vez, é 15.º com 17 pontos.
No outro jogo da noite, o Everton visitou e venceu o Bournemouth (1-0) e regressou aos triunfos na Premier League. Jack Grealish, o suspeito do costume, fez o golo que deu o triunfo à equipa de Liverpool (78m).
Com este triunfo (1-0), o Everton está na nona posição com 21 pontos. Do outro lado, o Bournemouth está no 14.º posto com 19 pontos.