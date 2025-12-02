Houve chuva de golos e duelo entre portugueses na abertura da 14.ª jornada da Premier League. Na visita ao Fulham de Marco Silva, o Manchester City - que contou com Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes a titulares - venceu num jogo com nove golos (5-4).

O jogo foi de «loucos» e o City precisou de sofrer, apesar de ter estado a golear por alguns momentos.

A equipa de Pep Guardiola abriu o marcador pelos pés de Erling Haaland (17m), que tornou-se o jogador mais rápido a chegar aos 100 golos na Premier. 20 minutos depois foi a vez de Tijjani Reijnders dilatar a vantagem para dois golos (37m). Phil Foden teve tempo de fazer o terceiro ainda antes do intervalo (44m).

O primeiro sinal de vida do Fulham surgiu ainda na primeira parte. Emile Smith Rowe, ex-Arsenal, reduziu para a equipa da casa em tempo de compensação (45+2m).

A segunda parte começou com o bis de Foden, que voltou a fazer o gosto ao pé aos 48 minutos. Pouco depois Sander Berge marcou na própria baliza e dilatou ainda mais a vantagem do City (54m).

Já a perder por 5-1 a reação da equipa de Marco Silva veio da dupla nigeriana. Primeiro por Alex Iwobi, que fez o 5-2 ainda antes da hora de jogo (57m).

Samuel Chukwueze, que saltou do banco ao intervalo, agitou o jogo e fez o gosto ao pé por duas vezes em apenas seis minutos (72m e 78m).

Sem mais golos na partida, o apito final ditou um triunfo (5-4) do Manchester City, que salta provisoriamente à segunda posição com 28 pontos. O Fulham, por sua vez, é 15.º com 17 pontos.

No outro jogo da noite, o Everton visitou e venceu o Bournemouth (1-0) e regressou aos triunfos na Premier League. Jack Grealish, o suspeito do costume, fez o golo que deu o triunfo à equipa de Liverpool (78m).

Com este triunfo (1-0), o Everton está na nona posição com 21 pontos. Do outro lado, o Bournemouth está no 14.º posto com 19 pontos.

