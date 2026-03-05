VÍDEO: Crystal Palace vence e afunda mais o Tottenham na classificação
Triunfo por 3-1 construído na primeira parte fez os adeptos da casa sair ao intervalo
O Crystal Palace foi a casa do Tottenham vencer por 3-1 e agudizou ainda mais a crise dos spurs na liga inglesa.
Com Palhinha e Pedro Porro na formação titular do Tottenham, Sarr ainda ameaçou à passagem da meia-hora de jogo, mas o golo foi anulado por posição irregular do avançado.
Os spurs reagiram bem e nem cinco minutos depois Solanke (34m) deu vantagem à equipa da casa. Depois de um grande trabalho de Gray a assistir o avançado inglês.
No entanto, veio o descalabro total da equipa de Igor Tudor. Aos 38 minutos, o central van de Ven viu o cartão vermelho direto depois de cometer uma grande penalidade. Sarr foi chamado a converter e não vacilou empatando o jogo.
Ora a reação do Crystal Palace não terminou por aqui e foi implacável. Strand Larsen (45+1m) finalizou uma boa jogada dos visitantes, após uma recuperação em terreno avançado, já Wharton assistiu Sarr que aproveitou uma desatenção na defesa dos spurs para fechar o resultado.
Os adeptos da casa não gostavam nada do que viam e muitos até saíram antes do intervalo, tal a exibição do Tottenham esta noite.
Com esta derrota, a quinta consecutiva, o Tottenham está no 16.º lugar com 29 pontos, mas apenas a um ponto da zona de despromoção. O Crystal Palace encontra-se na 13.ª posição, com 38 pontos conquistados.